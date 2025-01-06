Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Giáo viên Unity

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Là thành viên phụ trách giám sát xây dựng của dự án, có trách nhiệm như sau:
3.1 Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc xây dựng diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu;
3.2 Theo dõi và kiểm tra công việc thi công phần xây dựng trên công trường, phát hiện, báo cáo cho Trưởng/Phó Ban QLDA và có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý;
3.3 Kiểm tra bản vẽ thiết kế về xây dựng, phát hiện, báo cáo cho Trưởng dự án có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý;
3.4 Giám sát việc nghiệm thu công việc xây dựng ngoài hiện trường;
3.5 Kiểm tra và đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phần xây dựng;
3.6 Phối hợp và thúc đẩy các nhà thầu để công việc phần xây dựng được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng;
3.7 Giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật liên quan đến công việc được giao;
3.8 Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và hoàn công công trình;
3.9 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban.
QUYỀN HẠN:
Được thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được giao.
Được đề xuất phương án để giải quyết công việc được giao hiệu quả.
Được quyền quyết định trong việc: Sắp xếp thời gian, tổ chức và quản lý tiến trình để hoàn thành công việc hiệu quả.
Được phép sử dụng các phương tiện hỗ trợ của công ty như hệ thống thông tin liên lạc, tin học.
1. TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:
- Trình độ học vấn:Cử nhân Đại học/ Kỹ sư
- Trình độ chuyên ngành:
Ưu tiên: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã từng tham gia tư vấn giám sát và QLDA nhà cao tầng
Bắt buộc: Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng I
- Kiến thức pháp luật: Pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, pháp lý dự án.
2. KỸ NĂNG:
- Ngoại ngữ: Giao tiếp
- Tin học: Microsoft Office, ACAD, MS Project
- Kỹ năng mềm:
Am hiểu về pháp lý xây dựng, quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành và nắm rõ hồ sơ pháp lý của dự án
Có kỹ năng xử lý tình huống.
Tính trung thực, cẩn thận, bảo mật cao.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
3. KINH NGHIỆM:
- Kinh nghiệm quản lý:Trên 7 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.
- Kinh nghiệm chuyên môn:
Đọc hiểu bản vẽ.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
4. KHÁC
- Độ tuổi:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:
- Trình độ học vấn:Cử nhân Đại học/ Kỹ sư
- Trình độ chuyên ngành:
Ưu tiên: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã từng tham gia tư vấn giám sát và QLDA nhà cao tầng
Bắt buộc: Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng I
- Kiến thức pháp luật: Pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, pháp lý dự án.
2. KỸ NĂNG:
- Ngoại ngữ: Giao tiếp
- Tin học: Microsoft Office, ACAD, MS Project
- Kỹ năng mềm:
Am hiểu về pháp lý xây dựng, quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành và nắm rõ hồ sơ pháp lý của dự án
Có kỹ năng xử lý tình huống.
Tính trung thực, cẩn thận, bảo mật cao.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
3. KINH NGHIỆM:
- Kinh nghiệm quản lý:Trên 7 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.
- Kinh nghiệm chuyên môn:
Đọc hiểu bản vẽ.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
4. KHÁC
- Độ tuổi:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-unity-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job276384
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất