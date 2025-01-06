Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Là thành viên phụ trách giám sát xây dựng của dự án, có trách nhiệm như sau:

3.1 Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc xây dựng diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu;

3.2 Theo dõi và kiểm tra công việc thi công phần xây dựng trên công trường, phát hiện, báo cáo cho Trưởng/Phó Ban QLDA và có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý;

3.3 Kiểm tra bản vẽ thiết kế về xây dựng, phát hiện, báo cáo cho Trưởng dự án có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý;

3.4 Giám sát việc nghiệm thu công việc xây dựng ngoài hiện trường;

3.5 Kiểm tra và đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phần xây dựng;

3.6 Phối hợp và thúc đẩy các nhà thầu để công việc phần xây dựng được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng;

3.7 Giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật liên quan đến công việc được giao;

3.8 Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và hoàn công công trình;

3.9 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

QUYỀN HẠN:

Được thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được giao.

Được đề xuất phương án để giải quyết công việc được giao hiệu quả.

Được quyền quyết định trong việc: Sắp xếp thời gian, tổ chức và quản lý tiến trình để hoàn thành công việc hiệu quả.

Được phép sử dụng các phương tiện hỗ trợ của công ty như hệ thống thông tin liên lạc, tin học.

1. TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:

- Trình độ học vấn:Cử nhân Đại học/ Kỹ sư

- Trình độ chuyên ngành:

Ưu tiên: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã từng tham gia tư vấn giám sát và QLDA nhà cao tầng

Bắt buộc: Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng I

- Kiến thức pháp luật: Pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, pháp lý dự án.

2. KỸ NĂNG:

- Ngoại ngữ: Giao tiếp

- Tin học: Microsoft Office, ACAD, MS Project

- Kỹ năng mềm:

Am hiểu về pháp lý xây dựng, quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành và nắm rõ hồ sơ pháp lý của dự án

Có kỹ năng xử lý tình huống.

Tính trung thực, cẩn thận, bảo mật cao.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. KINH NGHIỆM:

- Kinh nghiệm quản lý:Trên 7 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

- Kinh nghiệm chuyên môn:

Đọc hiểu bản vẽ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

4. KHÁC

- Độ tuổi: