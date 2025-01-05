Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Fukushima Galilei Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

- Sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. (sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).

- Có thể đi công tác. (chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc)

- Lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, tùy vào kinh nghiệm của ứng viên.

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Xây dựng, Bảo trì / Sửa chữa

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh