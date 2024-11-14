Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Quốc Cường Building, Số 57, đường Bàu Cát 6, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, kết nối giữa khách hàng với chủ nhà.

• Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

♦ Có kinh nghiệm là lợi thế.

♦ Kỹ năng giao tiếp tốt

♦ Kỹ năng đàm phán giá, dịch vụ; trao đổi làm việc với đối tác

♦ Cẩn thận, chi tiết, làm việc có kế hoạch...

♦ Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD Thì Được Hưởng Những Gì

♦ Lương thỏa thuận (lương cứng + hoa hồng)

♦ Được đóng BHXH, BHYT

♦ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng vô cùng trẻ trung, thân thiện, năng động

♦ Được đào tạo và hướng dẫn các vấn đề chuyên môn và ngoài chuyên môn

♦ Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD

