Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch AUGROUP VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

AUGROUP VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
AUGROUP VIETNAM

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại AUGROUP VIETNAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Asuva, Số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Tư vấn bán các sản phẩm lẻ (Đặt phòng khách sạn, Combo du lịch, Tour ghép nội địa và quốc tế...) của công ty cho các khách lẻ và cộng tác viên/đại lý
• Tham gia quá trình xây dựng các sản phẩm theo từng giai đoạn
• Hỗ trợ điều hành, thực hiện các dịch vụ
• Các công việc khác trong phân công của BGĐ: Hoạt động truyền thông, Đào tạo...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch
• Am hiểu các sản phẩm lẻ: Đặt phòng khách sạn, Vé máy bay, Combo du lịch, Tour ghép...
• Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc cao
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán Combo du lịch, bán vé máy bay.
• Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để làm việc

Tại AUGROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ cấu Thu nhập gồm Lương cơ bản từ 7 - 10tr + Thưởng. Thu nhập không giới hạn theo năng lực
• Phụ cấp điện thoại, máy tính/trách nhiệm...
• Thử việc 2 tháng: 85% lương khởi điểm
• Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển
• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ (BHXH, BHYT...)
• Được hướng dẫn, đào tạo 1-1 về những kiến thức, kĩ năng cần thiết để phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp
• Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất với thế mạnh là TOP Đại lý Cấp 1 về vé máy bay
• Được hỗ trợ định hướng công việc, lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng
• Chế độ đi du lịch: 1 năm/lần, team building, tiệc sinh nhật,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AUGROUP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AUGROUP VIETNAM

AUGROUP VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A THANH LIỆT THANH TRÌ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

