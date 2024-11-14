Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch AUGROUP VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Asuva, Số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

• Tư vấn bán các sản phẩm lẻ (Đặt phòng khách sạn, Combo du lịch, Tour ghép nội địa và quốc tế...) của công ty cho các khách lẻ và cộng tác viên/đại lý

• Tham gia quá trình xây dựng các sản phẩm theo từng giai đoạn

• Hỗ trợ điều hành, thực hiện các dịch vụ

• Các công việc khác trong phân công của BGĐ: Hoạt động truyền thông, Đào tạo...

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

• Am hiểu các sản phẩm lẻ: Đặt phòng khách sạn, Vé máy bay, Combo du lịch, Tour ghép...

• Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc cao

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán Combo du lịch, bán vé máy bay.

• Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để làm việc

Quyền Lợi Được Hưởng Tại AUGROUP VIETNAM

• Cơ cấu Thu nhập gồm Lương cơ bản từ 7 - 10tr + Thưởng. Thu nhập không giới hạn theo năng lực

• Phụ cấp điện thoại, máy tính/trách nhiệm...

• Thử việc 2 tháng: 85% lương khởi điểm

• Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ (BHXH, BHYT...)

• Được hướng dẫn, đào tạo 1-1 về những kiến thức, kĩ năng cần thiết để phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp

• Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất với thế mạnh là TOP Đại lý Cấp 1 về vé máy bay

• Được hỗ trợ định hướng công việc, lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng

• Chế độ đi du lịch: 1 năm/lần, team building, tiệc sinh nhật,....

Cách Thức Ứng Tuyển

