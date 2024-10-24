Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Mức lương
8 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 213 Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 40 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của Công ty đến khách hàng
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với Khách hàng.
- Phối hợp với các Phòng ban liên quan cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng và thu hồi công nợ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
- Có khả năng đánh giá phân tích thị trường
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm là sale thị trường
- Có khả năng đánh giá phân tích thị trường
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm là sale thị trường
Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương xứng đáng theo năng lực, thu nhập: 8 - 40 triệu/tháng. Bao gồm: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến Tham gia BHXH, BHYT Thưởng vào các dịp lễ tết. Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm, workshop với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.
Hưởng lương xứng đáng theo năng lực, thu nhập: 8 - 40 triệu/tháng. Bao gồm: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT
Thưởng vào các dịp lễ tết.
Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm, workshop với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.
Hưởng lương xứng đáng theo năng lực, thu nhập: 8 - 40 triệu/tháng. Bao gồm: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT
Thưởng vào các dịp lễ tết.
Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm, workshop với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI