Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 213 Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của Công ty đến khách hàng

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với Khách hàng.

- Phối hợp với các Phòng ban liên quan cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng và thu hồi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

- Có khả năng đánh giá phân tích thị trường

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm là sale thị trường

Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đáng theo năng lực, thu nhập: 8 - 40 triệu/tháng. Bao gồm: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến

Tham gia BHXH, BHYT

Thưởng vào các dịp lễ tết.

Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm, workshop với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

