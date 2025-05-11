Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Lý Thánh Tông, Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phụ trách toàn bộ công việc kế toán tổng hợp của công ty.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Phân tích số liệu tài chính, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Am hiểu về các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, upto 25tr

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin