Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025
Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bac Ninh, Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cơ hội việc làm - NHÂN VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN với các đầu việc như:
• Chuẩn bị tài liệu audit (RBA, IATF,…)
• Kiểm tra an toàn, giám sát việc cải tiến an toàn.
• Vẽ bản vẽ hệ thống điện.
• Sửa chữa hỏng hóc các thiết bị điện, cơ khí
• Thiết lập các tiêu chuẩn vận hành, bảo dưỡng, lên kế hoạch thực hiện
• Tối ưu hoá vận hành các thiết bị phụ trợ để tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
• Tính toán thiết kế các hệ thống điện thông thường (hệ thống chiếu sáng, tù điện, mạch lực…)
• Tìm nhà thầu chất lượng mua vật tư và thiết bị cần thiết.
• Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.
• Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là CAD (Word, Excel, Powerpoint, CAD).
• Vẽ và đọc các bản vẽ kỹ thuật.
• Có kinh nghiệm làm báo cáo sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
• Có kinh nghiệm cải tiến các vấn đề về an toàn máy, an toàn điện.

Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô F1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

