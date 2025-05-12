Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Cơ hội việc làm - NHÂN VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN với các đầu việc như:

• Chuẩn bị tài liệu audit (RBA, IATF,…)

• Kiểm tra an toàn, giám sát việc cải tiến an toàn.

• Vẽ bản vẽ hệ thống điện.

• Sửa chữa hỏng hóc các thiết bị điện, cơ khí

• Thiết lập các tiêu chuẩn vận hành, bảo dưỡng, lên kế hoạch thực hiện

• Tối ưu hoá vận hành các thiết bị phụ trợ để tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

• Tính toán thiết kế các hệ thống điện thông thường (hệ thống chiếu sáng, tù điện, mạch lực…)

• Tìm nhà thầu chất lượng mua vật tư và thiết bị cần thiết.

• Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên