Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
- Bắc Ninh: Bac Ninh, Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Cơ hội việc làm - NHÂN VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN với các đầu việc như:
• Chuẩn bị tài liệu audit (RBA, IATF,…)
• Kiểm tra an toàn, giám sát việc cải tiến an toàn.
• Vẽ bản vẽ hệ thống điện.
• Sửa chữa hỏng hóc các thiết bị điện, cơ khí
• Thiết lập các tiêu chuẩn vận hành, bảo dưỡng, lên kế hoạch thực hiện
• Tối ưu hoá vận hành các thiết bị phụ trợ để tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
• Tính toán thiết kế các hệ thống điện thông thường (hệ thống chiếu sáng, tù điện, mạch lực…)
• Tìm nhà thầu chất lượng mua vật tư và thiết bị cần thiết.
• Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là CAD (Word, Excel, Powerpoint, CAD).
• Vẽ và đọc các bản vẽ kỹ thuật.
• Có kinh nghiệm làm báo cáo sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
• Có kinh nghiệm cải tiến các vấn đề về an toàn máy, an toàn điện.
Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI