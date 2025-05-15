Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Tầng 3, số 69 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Lập kế hoạch cá nhân và triển khai chiến lược bán hàng tuần, tháng.

Tư vấn và giới thiệu khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu khách hàng (tư vấn qua điện thoại + tư vấn trực tiếp khi khách hàng đến với trung tâm)

Chăm sóc và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng

Tham gia các hoạt động marketing tại trường học, trung tâm để quảng bá chương trình học, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

Báo cáo kết quả khách hàng và doanh thu hàng tuần, tháng cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.

Độ tuổi 21 – 35. Ưu tiên nữ

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Không nói ngọng

Có kỹ năng xử lý vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Mức lương từ 13-15 triệu/tháng

Thu nhập có thể lên đến 20 - 50 triệu/tháng. Bao gồm lương cơ bản + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh số

Thưởng nóng, thưởng tháng/quý/năm, thưởng Top nếu hiệu quả công việc tốt.

Ghi nhận kết quả, đóng góp, xét tăng lương 2 lần/năm.

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp không giới hạn: Sale Lead, Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh,…

Tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Thưởng các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.

Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

