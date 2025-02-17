Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 8
- 15 triệu + % Doanh thu + phụ cấp + thưởng theo năng lực Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT. Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 Thưởng cuối năm theo kết quả KD Cơ hội được làm việc với thị trường lớn trên toàn quốc Phụ cấp ăn trưa; công tác phí Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc chuyên nghiệp, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
Cho tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong linh vực sale vật tư, thiết bị y tế (có kinh nghiệm sale về mảng xét nghiệm, nha khoa là lợi thế)
Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên.
Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Có tinh thần chủ động, nhiệt huyết và yêu thích kinh doanh
Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên.
Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Có tinh thần chủ động, nhiệt huyết và yêu thích kinh doanh
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI