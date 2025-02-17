Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 8 - 15 triệu + % Doanh thu + phụ cấp + thưởng theo năng lực Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT. Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 Thưởng cuối năm theo kết quả KD Cơ hội được làm việc với thị trường lớn trên toàn quốc Phụ cấp ăn trưa; công tác phí Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc chuyên nghiệp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Cho tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong linh vực sale vật tư, thiết bị y tế (có kinh nghiệm sale về mảng xét nghiệm, nha khoa là lợi thế)

Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên.

Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng đi công tác tỉnh.

Có tinh thần chủ động, nhiệt huyết và yêu thích kinh doanh

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin