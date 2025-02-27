Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Lương thỏa thuận + Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động • Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, bảo hiểm tai nạn • Phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác • Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Quận 11

Mô Tả Công Việc

• Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu các sản phẩm vật tư nha khoa cho khách hàng (bệnh viện răng hàm mặt, phòng nha)

• Lập kế hoạch bán hàng, báo cáo, phân tích thị trường, đề xuất giải pháp bán hàng

• Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng

• Tham gia hỗ trợ việc tổ chức, hậu cần các hội thảo, hội nghị về nha khoa

• Phối hợp với bộ phận liên quan trong việc hoàn tất hồ sơ thầu, hợp đồng bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm 02 năm trở lên bán hàng vật tư nha khoa

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Y dược...

• Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

• Chủ động, có tinh thần học hỏi, có sức khỏe

• Làm việc tại TP. HCM và đi công tác ở Tỉnh khi cần

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

