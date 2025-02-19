Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên phương án tiếp cận khách hàng

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng

- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Đại học ngành quản trị kinh doanh, CNTT, hoặc các lĩnh vực liên quan;

- Ứng viên có kinh nghiệm sales các sản phẩm sử dụng cho doanh nghiệp (phần mềm,...)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...)

- Tiếng Anh đọc viết cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập và quản lý kế hoạch

- Kỹ năng nắm bắt yêu cầu khách hàng.

- Kỹ năng phân tích, đàm phán, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình tốt. Biết thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng

- Trung thực, năng động, cầu tiến, sáng tạo, cầu tiến, hòa đồng

Tại Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng

