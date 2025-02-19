Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Lên phương án tiếp cận khách hàng
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng
- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường Đại học ngành quản trị kinh doanh, CNTT, hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Ứng viên có kinh nghiệm sales các sản phẩm sử dụng cho doanh nghiệp (phần mềm,...)
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...)
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập và quản lý kế hoạch
- Kỹ năng nắm bắt yêu cầu khách hàng.
- Kỹ năng phân tích, đàm phán, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình tốt. Biết thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng
- Trung thực, năng động, cầu tiến, sáng tạo, cầu tiến, hòa đồng
- Ứng viên có kinh nghiệm sales các sản phẩm sử dụng cho doanh nghiệp (phần mềm,...)
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...)
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập và quản lý kế hoạch
- Kỹ năng nắm bắt yêu cầu khách hàng.
- Kỹ năng phân tích, đàm phán, giải quyết vấn đề
- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình tốt. Biết thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng
- Trung thực, năng động, cầu tiến, sáng tạo, cầu tiến, hòa đồng
Tại Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI