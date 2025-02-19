Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Nhân sự thị trường xa: Âu, Úc, Mỹ...

- Biết Thiết kế, tính giá, đàm phán dịch vụ với các đối tác nước ngoài để xây dựng sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng nhu cầu đi du lịch Nội địa và Quốc tế theo chương trình tour, trên cơ sơ data khách hàng của Công ty có sẵn.

- Quản lý, điều hành đoàn và giải quyết mọi việc phát sinh trong quá trình đi tour của khách.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi tour diễn ra.

- Xây dựng và cập nhật database khách hàng.

- Phối hợp cùng bộ phận Marketing đánh giá thị trường, định vị khách hàng - sản phẩm.

- Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh...

- Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, tâm lý du khách.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word).

- Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7-20 triệu/tháng theo năng lực + Hoa hồng chốt tour.

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam

