Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Nhân sự thị trường xa: Âu, Úc, Mỹ...
- Biết Thiết kế, tính giá, đàm phán dịch vụ với các đối tác nước ngoài để xây dựng sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng nhu cầu đi du lịch Nội địa và Quốc tế theo chương trình tour, trên cơ sơ data khách hàng của Công ty có sẵn.
- Quản lý, điều hành đoàn và giải quyết mọi việc phát sinh trong quá trình đi tour của khách.
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi tour diễn ra.
- Xây dựng và cập nhật database khách hàng.
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing đánh giá thị trường, định vị khách hàng - sản phẩm.
- Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, tâm lý du khách.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word).
- Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI