Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: upto 25 - 35tr/ tháng ( bao gồm lương, hoa hồng, thưởng lễ, tết, thưởng theo hiệu quả công việc (thu nhập không giới hạn) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn, uy tín. Có cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn. Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) . Được hưởng các chế độ du lịch trongnăm (2 lần/ năm), được tham gia đầy đủ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Chăm sóc và tư vấn khách hàng công ty bàn giao có sẵn.

Tìm kiếm và quan hệ với khách hàng mới, đối tác có liên quan đến lĩnh vực đèn chùm, xây dựng, kiến trúc sư….

Thu thập thông tin thị trường của các đối thủ và đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả.

Tìm kiếm và thu hút khách hàng đồng thời biết cách chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có niềm đam mê kinh doanh không giới hạn độ tuổi

Ngoại hình ưa nhìn và khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Nhanh nhẹn nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. (ưu tiên là mặt hàng thang máy, đèn chùm, nội thất và có quan hệ tốt trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, kiến trúc sư.)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 50 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin