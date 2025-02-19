Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu tái định cư ngõ 264 Ngọc Thụy (Cạnh chung cư C17 Bộ Công An), Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Phát triển đơn hàng từ khách hàng do công ty cung cấp (khoảng 30%)
Giữ ổn định và gia tăng doanh số của khách hàng hiện có
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp
Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ, giá cả và chính sách của công ty
Phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng và các yêu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 22-30 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản khi ứng viên gia nhập công ty
Đã có kinh nghiệm về sale chuyển phát, hiểu biết về thị trường chuyển phát, logistic, thương mại điện tử là một lợi thế
Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tại CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + thưởng theo doanh số, hiệu quả kinh doanh ----> Thu nhập từ 9.000.000đ - 20.000.000đ++
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, cụ thể
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ lễ, Tết, phép năm,... thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành..
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
