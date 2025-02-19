Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu tái định cư ngõ 264 Ngọc Thụy (Cạnh chung cư C17 Bộ Công An), Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Phát triển đơn hàng từ khách hàng do công ty cung cấp (khoảng 30%)

Giữ ổn định và gia tăng doanh số của khách hàng hiện có

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp

Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ, giá cả và chính sách của công ty

Phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng và các yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 22-30 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản khi ứng viên gia nhập công ty

Đã có kinh nghiệm về sale chuyển phát, hiểu biết về thị trường chuyển phát, logistic, thương mại điện tử là một lợi thế

Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng theo doanh số, hiệu quả kinh doanh ----> Thu nhập từ 9.000.000đ - 20.000.000đ++

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, cụ thể

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ lễ, Tết, phép năm,... thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành..

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LADA EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin