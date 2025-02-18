Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất
- Hà Nội:
- Thu nhập không giới hạn, từ 9,5 triệu trở lên
- Môi trường làm việc hòa đồng, năng động, thân thiện.
- Được đào tạo chuyên môn. Với hơn 16 năm hoạt động, TOKY luôn khẳng định tên tuổi hàng đầu của mình trong lĩnh vực vách ngăn vệ sinh với đa dạng các loại sản phẩm từ tự sản xuất đến nhập khẩu trực tiếp.
- Tạo mọi điều kiện thể hiện năng lực và có cơ hội thăng tiến, phát triển trong sự nghiệp.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
- Hưởng đầy đủ chế độ du lịch, nghỉ mát, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Kinh doanh vách ngăn vệ sinh tấm Compact, MFC, phụ kiện.
- Tiếp cận, khai thác thông tin khách hàng, chủ yếu là khách hàng công trình KCN, tòa nhà văn phòng
- Có xe ô tô Công ty hỗ trợ đi tỉnh, đi thị trường. Bộ phận Marketing và Công ty hỗ trợ nguồn khách hàng
- Tư vấn sản phẩm, làm báo giá, ký hợp đồng.
Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ CN
Địa chỉ làm việc: Nguyễn Bồ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ....
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt word, Excel.
- Nhiệt tình, năng động.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
