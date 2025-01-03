Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

- Nơi làm việc: Phụ trách khu vực quận 5, 10

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7, giờ hành chính

- Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch làm việc hàng tuần tại các kênh bán hàng kênh GT

• Theo dõi việc xuất nhập & sắp đặt, trưng bày hàng hóa tại hệ thống khách hàng.

• Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc khách hàng...

• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có.

• Chăm sóc khách hàng đang có theo tuyến trên khu vực phụ trách.

• Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra.

• Đảm bảo tình hình hàng hoá tại khách hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ buôn bán.

• Theo sát các vấn đề hàng trưng bày và hàng cận Date.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh hàng năm…và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.

- Thưởng dịp Lễ, Tết.

- Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh