Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Nơi làm việc: Phụ trách khu vực quận 5, 10
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7, giờ hành chính
- Mô tả công việc:
• Lập kế hoạch làm việc hàng tuần tại các kênh bán hàng kênh GT
• Theo dõi việc xuất nhập & sắp đặt, trưng bày hàng hóa tại hệ thống khách hàng.
• Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc khách hàng...
• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có.
• Chăm sóc khách hàng đang có theo tuyến trên khu vực phụ trách.
• Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra.
• Đảm bảo tình hình hàng hoá tại khách hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ buôn bán.
• Theo sát các vấn đề hàng trưng bày và hàng cận Date.
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh hàng năm…và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
- Thưởng dịp Lễ, Tết.
- Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
