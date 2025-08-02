Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện xuất hóa đơn VAT (điện tử) theo yêu cầu khách hàng đúng quy định.
Kiểm tra, đối chiếu giá bán – chiết khấu – tồn kho trước khi lập hóa đơn.
Ghi nhận giao dịch bán hàng mỗi ngày. Theo dõi doanh thu phòng khám.
Phối hợp với thủ kho và nhân viên để rà soát sai lệch nếu có.
Quản lý số liệu bán hàng
Lập phiếu thu – chi, nhập sổ phụ ngân hàng.
Theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.
Các công việc khác theo yêu cầu từ TBP.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán.
Có khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty, thưởng thâm niên.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
