Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho các linh kiện mới, linh kiện đổi trả từ khách hàng hoặc nhà cung cấp

Kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng của linh kiện khi xuất/nhập kho

Cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu xuất/nhập, tồn kho linh kiện bảo hành trên phần mềm kế toán

Theo dõi và báo cáo tình trạng các linh kiện tồn kho lâu ngày, linh kiện sắp hết hạn bảo hành

Lập các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) về tình hình xuất, nhập, tồn kho, giá trị tồn kho

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Giới tính: ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho

Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác

Trung thực, tỉ mỉ trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 đến 12.000.00

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Review tăng lương hằng năm

Lương tháng 13, thưởng tết, du lịch, tất niên

