Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho các linh kiện mới, linh kiện đổi trả từ khách hàng hoặc nhà cung cấp
Kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng của linh kiện khi xuất/nhập kho
Cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu xuất/nhập, tồn kho linh kiện bảo hành trên phần mềm kế toán
Theo dõi và báo cáo tình trạng các linh kiện tồn kho lâu ngày, linh kiện sắp hết hạn bảo hành
Lập các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) về tình hình xuất, nhập, tồn kho, giá trị tồn kho
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác
Trung thực, tỉ mỉ trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.
Review tăng lương hằng năm
Lương tháng 13, thưởng tết, du lịch, tất niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
