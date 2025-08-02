Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MTV SXTM VÔI CÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra tính đúng đắng của hoá đơn, nhập liệu hoá đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm

Nhập báo nợ, báo có, thu, chi lên phần mềm.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, ghi nhận công nợ kịp thời lên phần mềm. Báo cáo công nợ của khách hàng, nhà cung cấp định kỳ.

Theo dõi Nhập – xuất tồn hàng hoá

Ghi nhận, phân bổ, khấu hao công cụ dụng cụ, tài sản cố định.

Lập hồ sơ vay vốn khi có nhu cầu

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, ưu tiên Misa.

Hiểu biết về Chính sách thuế và Chế độ Kế toán của Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM VÔI CÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Đồng phục hàng năm

Tăng lương theo định kỳ.

Phép năm, nghỉ lễ tết theo qui định của nhà nước

BHXH, BHYT, BHTN theo qui định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM VÔI CÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin