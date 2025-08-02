Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp chứng từ, lên bảng kê công nợ cho khách hàng.
Tổng hợp số liệu và gửi công nợ đối chiếu hàng tháng cho khách hàng
Đối chiếu với hợp đồng đã ký với khách hàng, theo dõi nhắc nợ đối với các khoản công nợ đến hạn thanh toán.
Kiểm tra số liệu phát sinh và số dư liên quan đối với các khoản công nợ phải thu
Thực hiện đúng quy trình nhắc nợ, Báo cáo kịp thời các trường hợp nợ quá hạn khó đòi, các trường hợp tranh chấp với khách hàng hoặc các trường hợp bất thường về số lượng tiền phải thu lớn, các báo cáo khác về công nợ đúng hạn
Gửi báo cáo công nợ định kỳ hàng tháng cho ban lãnh đạo, sale.
Lập lệnh thanh toán ngân hàng
Định khoản nghiệp vụ kế toán
Xuất hóa đơn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 23-30
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán/Tài chính
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm kế toán công nợ tại DN Logistics/FWD
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, teamwork
Khả năng chịu áp lực trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có phát sinh
Sử dụng thành thạo word, excel
Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng cố định: Từ 9 - 11 triệu đồng. (Kinh nghiệm của bạn tỷ lệ thuận với mức lương, chưa bao gồm PC + thưởng)
Tiền ăn trưa. Bạn cũng có thể tự chuẩn bị bữa trưa và ăn tại VP. Công ty có khu vực ăn trưa được trang bị đầy đủ thiết bị
Tiền điện thoại: Công ty có trang bị điện thoại để bạn liên hệ với khách hàng và hỗ trợ thêm chi phí để bạn có thể liên hệ với khách hàng thuận tiện hơn
Tiền xăng xe phương tiện
Thưởng kết quả kinh doanh theo đợt
Thưởng cá nhân, team có thành tích nổi trội
Thưởng dịp lễ tết: 30/4,1/5 . 2/9, tết dương lịch, tết nguyên đán
Chế độ BHXH, bảo hiểm sức khỏe, thăm hỏi….theo đúng quy định pháp luật
Review năng lực và thâm niên xét tăng lương và lộ trình thăng tiến
Các chương trình event, du lịch teambuilding
Các hoạt động đào tạo inhouse, thuê ngoài nâng cao năng lực định kỳ
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Sáng từ 8h00 đến 12h00.. Chiều từ 13h30 đến 17h30 ( thứ 7 có thể làm tại nhà)
Lịch nghỉ theo quy định nhà nước và + thêm theo từng thời điểm để tạo đk cho nhân viên nghỉ lễ bên gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Mega 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

