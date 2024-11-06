Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 55/4E ấp Tiền Lân 1, Bà Điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông

Bán hàng và chăm sóc khách hàng;

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng;

Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể đi công tác hoặc gặp khách hàng thường xuyên;

Hiểu biết về bán hàng B2B;

Có kiến thức trong ngành gia công cơ khí;

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng 1-3 năm;

Ưu tiên biết tiếng Trung;

Ưu tiên có kinh nghiệm bán máy móc, thiết bị công nghiệp;

Chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận + Thưởng KPI + Phụ cấp (Lương lên đến 15-20tr/ tháng).

Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm.

Được hưởng các quyền lợi BHXH, Công đoàn theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ Phúc lợi hiện hành của Công ty.

Tham gia du lịch, thể thao, tất niên, tân niên,...

Cấp phát đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC

