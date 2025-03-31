Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FRESHLAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FRESHLAB
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 230/8 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Liên hệ tìm kiếm data khách hàng ở khu vực được phân công.
Chăm sóc khách hàng cũ
Gửi báo giá, xác nhận đơn đặt hàng, lên đơn hàng
Gửi báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm
Đi công tác, mở rộng phát triển thị trường
Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã, đang, sẽ phát sinh giao dịch.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Kinh nghiệm: có thể có hoặc không (sẽ được đào tạo -Nhận sinh viên có nhu cầu thực tập).
Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6.
Có tư duy tổ chức, sắp xếp.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FRESHLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn. Xét lương theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN), và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FRESHLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
