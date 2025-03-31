Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FRESHLAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230/8 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Liên hệ tìm kiếm data khách hàng ở khu vực được phân công.

Chăm sóc khách hàng cũ

Gửi báo giá, xác nhận đơn đặt hàng, lên đơn hàng

Gửi báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm

Đi công tác, mở rộng phát triển thị trường

Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã, đang, sẽ phát sinh giao dịch.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Kinh nghiệm: có thể có hoặc không (sẽ được đào tạo -Nhận sinh viên có nhu cầu thực tập).

Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6.

Có tư duy tổ chức, sắp xếp.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn. Xét lương theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN), và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

