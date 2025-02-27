Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + Hoa hồng cao (không giới hạn). Thưởng khi ký được hợp đồng mới. Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Marketing Online, bao gồm SEO, quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing, Content Marketing, v.v.

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ marketing online phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giúp họ tối ưu hóa chiến lược marketing.

Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, duy trì sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.

Phân tích và báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất các giải pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện những công việc khác đúng chuyên môn theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh marketing online

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, khả năng trình bày và đàm phán hiệu quả.

Am hiểu về các kênh marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing...) là một lợi thế

Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 30 triệu VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

