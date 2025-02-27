Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + Hoa hồng cao (không giới hạn). Thưởng khi ký được hợp đồng mới. Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ ch, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Marketing Online, bao gồm SEO, quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing, Content Marketing, v.v.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ marketing online phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giúp họ tối ưu hóa chiến lược marketing.
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ marketing online
Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, duy trì sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Phân tích và báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất các giải pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Phân tích và báo cáo hiệu quả công việc
Thực hiện những công việc khác đúng chuyên môn theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh marketing online
1-2 năm
kinh doanh marketing online
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, khả năng trình bày và đàm phán hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Am hiểu về các kênh marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing...) là một lợi thế
Am hiểu về các kênh marketing online
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, 235 Lý Thường Kiệt ,Phường 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

