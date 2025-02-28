Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 triệu - 25 triệu (thưởng KPI + theo doanh số dự án) Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, các hoạt động văn hóa chung theo quy định của Công ty. Được tham gia các khóa học đào tào nâng cao chuyên môn Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phát triển các Dự án điện mặt trời áp mái tại khu vực phía Bắc - Trung – Nam do IPC E&C là tổng thầu EPC hoặc đầu tư.

Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do IPC E&C cung cấp.

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác, tư vấn để xác định và đề nghị giải pháp, dịch vụ phù hợp tới khách hàng

Soạn thảo & theo dõi các báo giá, hợp đồng trong quá trình làm việc với khách hàng.

Chăm sóc và tiếp tục cung cấp các sản phẩm dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng (Dịch vụ O&M,…), giữ khách hàng hài lòng và có trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ và hỗ trợ của công ty.

Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ngoại ngữ (tiếng Anh): Thành thạo.

Giới tính: Không bắt buộc, có thể tuyển Nam hoặc Nữ

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm tại các Công ty về lĩnh vực Năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng.

Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Chấp nhận công tác theo sắp xếp của Công ty

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

