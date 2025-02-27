Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA
- Hồ Chí Minh: Mức lương theo bậc 8
- 10
- 12tr/tháng tương đương mức KPI doanh thu 200
- 400
- 600tr/tháng + Phụ cấp 2tr/tháng + HHKD. Review lương 6 tháng/lần. Thưởng theo các chương trình thi đua nội bộ Lương tháng 13 Thưởng các ngày lễ, tết Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ l, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng đặc biệt là sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh phòng tắm
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chốt đơn hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có kiến thức cơ bản về ngành xây dựng là một lợi thế
Có khả năng di chuyển và làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 14 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
