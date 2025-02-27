Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương theo bậc 8 - 10 - 12tr/tháng tương đương mức KPI doanh thu 200 - 400 - 600tr/tháng + Phụ cấp 2tr/tháng + HHKD. Review lương 6 tháng/lần. Thưởng theo các chương trình thi đua nội bộ Lương tháng 13 Thưởng các ngày lễ, tết Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ l, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng đặc biệt là sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh phòng tắm

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chốt đơn hàng

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xây dựng

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có kiến thức cơ bản về ngành xây dựng là một lợi thế

Có khả năng di chuyển và làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 14 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAIKA

