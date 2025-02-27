Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo kỹ năng kinh doanh và kiến thức về ngành thuê xe du lịch. Hỗ trợ công cụ làm việc, data khách hàng tiềm năng. Được tham gia các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép,...)., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu thuê xe du lịch (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức).

Tư vấn dịch vụ, báo giá, thương lượng hợp đồng thuê xe.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận điều phối xe để đảm bảo dịch vụ diễn ra suôn sẻ.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chiến lược kinh doanh nhằm gia tăng doanh số.

Báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 – 35 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành kinh doanh, du lịch, marketing, quản trị).

Có 2 năm kinh nghiệm trong ngành cho thuê xe, điều hành mảng vận chuyển hành khách cho tour du lịch, đặc biệt là ngành cho thuê xe, du lịch hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và sử dụng tốt mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc

