Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 100 Triệu

Mức lương 6 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Team Building mỗi năm 1 - 2 lần. Làm việc ở nơi có văn phòng điều hoà mát lạnh Được đào tạo các kỹ năng về Sales Môi trường làm việc trẻ, năng động 100% data có sẵn và có nhu cầu Chính sách đãi ngộ tốt THU NHẬP KHỦNG, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 100 Triệu

Dịch vụ khách hàng

Chủ động tìm kiếm Khách hàng mục tiêu, tiềm năng,...

Chăm sóc tìm hiểu nhu cầu

Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, cung cấp kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và đề xuất dựa trên nhu cầu của họ.

Xử lý các mối quan ngại của khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao bằng cách giải quyết các vấn đề kịp thời.

Tư vấn hỗ trợ

Đạt được hoặc vượt quá mục tiêu bán hàng hàng tháng

Thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt và các chương trình khách hàng thân thiết để tăng cường doanh số.

Chăm sóc hậu mãi Hỗ trợ

Bán thêm và bán chéo các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng cơ hội bán hàng.

Khách hàng sau Kí hợp đồng (hỗ trợ phòng CSKH)

Báo cáo định kì:

Báo cáo kết quả định kì, báo cáo khó khăn, thuận lợi

Đề xuất cải thiện

Với Mức Lương 6 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên từng có trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ khách hàng hoặc bán hàng, BĐS, Bảo Hiểm nhưng không bắt buộc.

KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC

Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ mạnh mẽ, với khả năng thu hút khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện.

Có khả năng xử lý tình huống

Nhạy bén, nhanh nhẹn, quyết đoán, biết lắng nghe, chăm chỉ,...

Khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm và cộng tác với các nhân viên khác để đạt được mục tiêu bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 100 triệu VND

Lương cứng: 6 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ LPT Groups

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin