Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thưởng tháng, quý, năm, nhân viên xuất sắc, thưởng nóng… - Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, Sinh nhật, nghỉ phép năm, nghỉ mát theo quy định. - Nghỉ phép năm, du lịch, tearm bulding, sinh nhật, … - Môi trường làm việc năng động, thân thiện hòa đồng. - Được cung cấp Data khách hàng, nguồn khách hàng dồi dào - Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên sâu các kỹ năng chăm sóc, bán hàng, marketing, đàm phán, giao tiếp, - Rất nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên gắn bó với công ty., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng quan hệ khách hàng

- Tư vấn bán hàng, báo giá cho khách hàng

- Thực hiện các khâu chăm sóc sau bán hàng.

- Làm việc tại văn phòng công ty, không bắt buộc phải đi thị trường.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Laptop cá nhân

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan đến cơ khí, máy móc, thiết bị công nghiệp, kỹ sư máy móc

- Thành thạo tin học văn phòng (Words, excel, powerpoint…)

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HT SÀI GÒN

