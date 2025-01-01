Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hưởng phần trăm từ doanh số bán hàng Hưởng các phúc lợi từ công ty như bảo hiểm , thưởng.... làm trong môi trường chuyên nghiệp, đống nghiệp thân thiện, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh về mảng xe nâng hàng

Đã có kinh nghiệm làm ở vị trí bán hàng từ 1 năm trở lê

Tìm kiếm và tư vấn bán hàng cho khách hàng có nhu cầu mua xe nâng hàng

Tìm kiếm khách hàng từ các kênh khác nhau

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhanh nhẹn, nhạy bén có kỹ năng bán hàng

-Chịu khó tương tác với khách hàng

-Ưu tiên người đã có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào đào

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin