Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hưởng phần trăm từ doanh số bán hàng Hưởng các phúc lợi từ công ty như bảo hiểm , thưởng.... làm trong môi trường chuyên nghiệp, đống nghiệp thân thiện, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nhân viên kinh doanh về mảng xe nâng hàng
Đã có kinh nghiệm làm ở vị trí bán hàng từ 1 năm trở lê
Tìm kiếm và tư vấn bán hàng cho khách hàng có nhu cầu mua xe nâng hàng
Tìm kiếm khách hàng từ các kênh khác nhau
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nhanh nhẹn, nhạy bén có kỹ năng bán hàng
-Chịu khó tương tác với khách hàng
-Ưu tiên người đã có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào đào
Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng đạo
