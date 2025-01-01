Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xác định và tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ;

Liên hệ với khách hàng để hỗ trợ và tư vấn về các sản phẩm/ dịch vụ thang máy của hãng;

Tiến hành làm và gửi báo giá cho khách hàng;

Duy trì và phát triển mối quan hệ với các chuyên gia và nhà thầu xây dựng;

Theo dõi, tư vấn và đàm phán với khách hàng để ký kết hợp đồng;

Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ khách hàng và hoàn thành hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có;

Theo dõi dự án để đảm bảo dự án hoạt động theo kế hoạch, giải quyết các công việc phát sinh nếu có;...;

Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 23;

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến Kinh tế, Kỹ thuật, Xây dựng;

Thành thạo máy tính văn phòng;

Yêu thích công việc kinh doanh, nhiệt tình, chủ động gặp gỡ khách hàng;

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, sẵn sàng học hỏi, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;

Trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực, thưởng hoa hồng kinh doanh;

Phụ cấp xăng xe, điện thoại; Hỗ trợ xe công ty, thẻ taxi, grab cho mục đích công việc;

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh, đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/năm;

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h -17h;

Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật (BHXH đóng full lương);

Được tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn; khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Chính sách đào tạo và cơ hội phát triển;

Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn đầy đủ: du lịch, hội thao, thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

