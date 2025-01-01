Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Dương Nội 2, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty bàn giao và tìm kiếm khách hàng mới.

Sản phẩm là hàng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, tự động hóa như thủy lực, khí nén, điện tự động hóa.

Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, Email, Zalo...theo danh sách khách hàng cũ và khách hàng mới của công ty cung cấp.

Gặp khách hàng trực tiếp dưới nhà máy, tạo mối quan hệ.. để tư vấn (di chuyển bằng xe ô tô của công ty, nếu lái được xe thì chủ động lái xe), trao đổi công việc,...

Quản lý yêu cầu báo giá, báo giá, PO, lập kế hoạch, tư vấn và đưa ra phương án tốt nhất cho khách hàng chốt đơn của công ty.

Tìm kiếm, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên như báo cáo, bàn giao...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kỹ thuật, không say xe ô tô.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực và nhiệt tình trong công việc.

Tiếp thu, nắm bắt công việc linh hoạt và nhanh chóng.

Ưu tiên người có thể làm việc lâu dài, chăm chỉ, tận tâm, chủ động

Tại Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cứng từ : 7 - 15 triệu (Tùy năng lực ứng viên) + doanh số + thưởng...Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và đặc biệt không áp lực quá nhiều trong công việc, anh em nhân viên cùng làm hòa đồng, dễ gần, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT... sau 1 tháng thử việc.

Đối với hoạt động du lịch hè hàng năm: Nhân sự có thâm niên từ 5 năm trở lên/ vị trí trưởng phòng trở lên được tham gia cùng gia đình.

Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho CB CNV có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty để chi trả các chi phí cá nhân như làm nhà, mua nhà, mua xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam

