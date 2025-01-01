Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có). Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Y tế, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL

