Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Liền Kề 1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tạo báo giá theo yêu cầu của khách hàng, đơn hàng

Xử lý, theo dõi đơn hàng và xuất hàng

Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng

Xử lý sau bán: hỗ trợ khách hàng đổi trả hàng,..

Đối chiếu công nợ với khách hàng, check lịch thanh toán từ khách hàng, hỗ trợ xử lý các chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng

Xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Khách Hàng, Đơn Hàng

Báo cáo tình trạng Khách Hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng

Thu hồi công nợ Khách Hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích việc Bán Hàng, trao đổi với Khách Hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn ( lương cứng: 8.000.000đ+ thưởng % hoa hồng)

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Lương, thưởng phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp.

Lương thưởng thứ 13

Cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ. Được tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển năng lực bản thân

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Được tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội theo chính sách chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

