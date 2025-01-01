Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 5 Liền Kề 1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tạo báo giá theo yêu cầu của khách hàng, đơn hàng
Xử lý, theo dõi đơn hàng và xuất hàng
Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng
Xử lý sau bán: hỗ trợ khách hàng đổi trả hàng,..
Đối chiếu công nợ với khách hàng, check lịch thanh toán từ khách hàng, hỗ trợ xử lý các chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng
Xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Khách Hàng, Đơn Hàng
Báo cáo tình trạng Khách Hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng
Thu hồi công nợ Khách Hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hỗ trợ nhau trong công việc.
Lương, thưởng phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp.
Lương thưởng thứ 13
Cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ. Được tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển năng lực bản thân
Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Được tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội theo chính sách chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI