Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Liền Kề 1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tạo báo giá theo yêu cầu của khách hàng, đơn hàng
Xử lý, theo dõi đơn hàng và xuất hàng
Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng
Xử lý sau bán: hỗ trợ khách hàng đổi trả hàng,..
Đối chiếu công nợ với khách hàng, check lịch thanh toán từ khách hàng, hỗ trợ xử lý các chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng
Xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Khách Hàng, Đơn Hàng
Báo cáo tình trạng Khách Hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng
Thu hồi công nợ Khách Hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích việc Bán Hàng, trao đổi với Khách Hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn ( lương cứng: 8.000.000đ+ thưởng % hoa hồng)
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hỗ trợ nhau trong công việc.
Lương, thưởng phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp.
Lương thưởng thứ 13
Cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ. Được tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển năng lực bản thân
Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Được tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội theo chính sách chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 LK1, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

