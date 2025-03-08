Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn Khu Vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Khai thác khách hàng mới, tư vấn và bán hàng theo mục tiêu doanh số
Chăm sóc khách hàng, xây dựng, phát triển và củng cố mối quan hệ với khách hàng
Khảo sát, tìm kiếm và mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng mới.
Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo doanh số bán và danh sách khách hàng hằng ngày và cuối tuần cho Quản lý trực tiếp,
Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Khu vực: TP.HCM ( 5 nhân sự ) và từ Đà Nẵng đến Cà Màu ( mỗi tỉnh 1 nhân sự )
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên:Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực điện thoại, hàng công nghệ, điện gia dụng. Nam dưới 40 tuổi có kinh nghiệm làm sale thị trường
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
