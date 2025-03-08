Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác khách hàng mới, tư vấn và bán hàng theo mục tiêu doanh số

Chăm sóc khách hàng, xây dựng, phát triển và củng cố mối quan hệ với khách hàng

Khảo sát, tìm kiếm và mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng mới.

Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo doanh số bán và danh sách khách hàng hằng ngày và cuối tuần cho Quản lý trực tiếp,

Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Khu vực: TP.HCM ( 5 nhân sự ) và từ Đà Nẵng đến Cà Màu ( mỗi tỉnh 1 nhân sự )

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên:Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực điện thoại, hàng công nghệ, điện gia dụng. Nam dưới 40 tuổi có kinh nghiệm làm sale thị trường

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Ham học hỏi, siêng năng, chăm chỉ

Có khả năng làm việc độc lập.

Giao tiếp tốt, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TESLA VIỆT NAM

