Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 97 Nghĩa Tân|Tây Mỗ|Nguyễn Đình Chiểu|Ngoại Giao Đoàn|151 Ngọc Lâm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu niềng răng, bọc răng sứ, cấy ghép implant và các dịch vụ nha khoa tại phòng khám
Phối hợp cùng bộ phận điều trị để tư vấn gói dịch vụ cho khách hàng
Chốt hợp đồng với khách có nhu cầu sử dụng
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã có kinh nghiệm là telesales, chăm sóc khách hàng
Có khả năng thuyết trình tư vấn
Năng động, chăm chỉ, nhiệt tình, hòa nhã
Có khả năng thuyết trình tư vấn
Năng động, chăm chỉ, nhiệt tình, hòa nhã
Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6-7 triệu/tháng, thưởng, hoa hồng ( Tổng thu nhập 10-40 triệu )
Khám răng free
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám
Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính
Giờ làm việc: 8h00 - 18h00, nghỉ trưa 2 tiếng ( 12-14h )
Tuần nghỉ 1 ngày tự chọn ( hạn chế nghỉ chủ nhật )
Khám răng free
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám
Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính
Giờ làm việc: 8h00 - 18h00, nghỉ trưa 2 tiếng ( 12-14h )
Tuần nghỉ 1 ngày tự chọn ( hạn chế nghỉ chủ nhật )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI