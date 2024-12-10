Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 97 Nghĩa Tân|Tây Mỗ|Nguyễn Đình Chiểu|Ngoại Giao Đoàn|151 Ngọc Lâm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu niềng răng, bọc răng sứ, cấy ghép implant và các dịch vụ nha khoa tại phòng khám

Phối hợp cùng bộ phận điều trị để tư vấn gói dịch vụ cho khách hàng

Chốt hợp đồng với khách có nhu cầu sử dụng

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên đã có kinh nghiệm là telesales, chăm sóc khách hàng

Có khả năng thuyết trình tư vấn

Năng động, chăm chỉ, nhiệt tình, hòa nhã

Quyền Lợi

Lương cơ bản 6-7 triệu/tháng, thưởng, hoa hồng ( Tổng thu nhập 10-40 triệu )

Khám răng free

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Du lịch, team building và các hoạt động thường niên của phòng khám

Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui tính

Giờ làm việc: 8h00 - 18h00, nghỉ trưa 2 tiếng ( 12-14h )

Tuần nghỉ 1 ngày tự chọn ( hạn chế nghỉ chủ nhật )

Cách Thức Ứng Tuyển

