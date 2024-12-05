Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng tiềm năng
Xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng
Lên chiết tính giá và báo giá cho khách
Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ
Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng
Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp ngành Du lịch hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch
Am hiểu các tuyến điểm du lịch
Có tố chất sales, kiến thức sản phẩm du lịch
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về vận hành, hỗ trợ tour đoàn doanh nghiệp
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

LCB upto 12 Triệu + Commission (20 – 38%) + Bonus. Thu nhập trung bình >15tr +++ theo năng lực
Nhiều chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Bestseller, thưởng CBNV xuất sắc tháng, ..
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.
Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH,
Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.
Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hành không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà D, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

