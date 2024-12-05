Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh - số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng tiềm năng

Xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng

Lên chiết tính giá và báo giá cho khách

Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ

Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng

Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ tốt nghiệp ngành Du lịch hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Am hiểu các tuyến điểm du lịch

Có tố chất sales, kiến thức sản phẩm du lịch

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc cao

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về vận hành, hỗ trợ tour đoàn doanh nghiệp

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

LCB upto 12 Triệu + Commission (20 – 38%) + Bonus. Thu nhập trung bình >15tr +++ theo năng lực

Nhiều chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Bestseller, thưởng CBNV xuất sắc tháng, ..

Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.

Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH,

Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.

Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hành không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

