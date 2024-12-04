Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2/1 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Quản lý đội nhóm, tư vấn cho Đại lý ô tô mới, Gara nội thất ô tô về dịch vụ và sản phẩm của Công ty
2. Tìm kiếm nguồn khách hàng, đối tác để mở rộng thị trường, phát triển đại lý trong phạm vi quản lý
3. Ứng xử và giải quyết các vấn đề xảy ra trong công tác kinh doanh
4. Phát triển doanh số khách hàng cũ
5. Ứng xử và giải quyết các vấn đề xảy ra trong công tác kinh doanh
6. Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
7. Tuân thủ Nội quy, quy chế, các quy định của công ty đã ban hành
8. Hoàn thành các công việc theo Bản mô tả công việc và các công việc được QL trực tiếp/BGĐ giao

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng/nhà phân phối/Đại lý, phát triển thị trường,...
3. Linh hoạt: Có khả năng linh hoạt làm việc tại các nơi theo yêu cầu, nghe nhìn quan sát nhận định tốt
4. Tương tác tốt với các phòng ban, đội nhóm, lãnh đạo và các đối tác, đại lý,..
5. Thái độ: Nhiệt tình, ham học học, có tinh thần trách nhiệm. Biết lắng nghe và chịu được áp lực công việc
6. Kỹ năng:
- Giao tiếp tốt, sắp xếp công việc hợp lý, đàm phán thuyết phục tốt
- Có bằng lái xe B2
- Sử dụng cơ bản excel, word.

Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập: Lương cơ bản + KPI + Phụ cấp ( Lương cơ bản: 9.000.000-12.000.000vnđ + KPI: vnđ) => Thu Nhập 15-25tr/tháng
2. Ăn trưa tại công ty
3. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.
4. Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty.
5. Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty.
6. Có cơ hội làm việc gắn bó lâu dài và phát triển nghề nghiệp với công ty.
7. Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm
8. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 88 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

