Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như báo giá, đơn hàng, hợp đồng...

- Triển khai các đơn hàng, hợp đồng và hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán,

- Phối hợp cùng kế toán công nợ theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ và tiến độ thanh toán của khách hàng để báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán.

- Tổng hợp danh mục bán hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh theo yêu cầu

- Định kỳ gọi điện hỏi thăm khách hàng về nhu cầu mua các sản phẩm, về các đơn hàng đã báo hoặc phản hồi về hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác cho bộ phận kinh doanh theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm về bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel

- Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7; Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h00 – 17h00

- Địa điểm làm việc: Số 4B, ngõ 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10 triệu/tháng (Doanh số quy định 400tr)

- Thời gian thử việc: 1 tháng, lương thử việc: 85% mức lương chính

- Thời gian đóng BHXH: sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Các chế độ phúc lợi, thưởng: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy chế tài chính của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

