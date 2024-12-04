Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tiểu khu Thao Chính, Phú Xuyên, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ INTERNET, FPT PLAY, CAMERA, ... do FPT Telecom đang cung cấp
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 – 30 tuổi, chấp nhận sinh viên mới mới ra trường (Đã có xác nhận tốt nghiệp)
Đam mê kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt, có khả năng làm việc độc lập.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có mối quan hệ rộng, đang kinh doanh hoặc từng làm công việc bán hàng là một lợi thế
Có smartphone và có phương tiện đi lại (Xe máy).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo:
Đào tạo Onjob tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.
2. Thu nhập, chế độ:
Thu nhập tối thiểu: 8.000.000đ - 20.000.000đ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc.
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật.Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ của tập đoàn FPT:
Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước FPT Telecom, ưu đãi mua hàng FPT shop.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.
3. Môi trường, điều kiện làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: Nghỉ mát, Teambuilding, Thi trạng, hội làng, Thể thao (Bóng đá, Bia-a, Tennis ...)
Được đề xuất nơi làm việc mong muốn (Một trong 14 văn phòng tại Hà Nội hoặc 28 tỉnh Miền Bắc, Miền Trung).
Được trang bị công cụ làm việc, các tools ứng dụng phục vụ cho công việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội lên các vị trí cấp cao, manager tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hơn 30.000 nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-39A Đường 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

