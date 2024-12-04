Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 128C. Đại La, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch bán hàng
Thực hiện bán hàng;
Lắm bắt sản phẩm;
Rà soát những mã hàng còn bao nhiêu trong kho;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt.
Thật thà, nhanh nhẹ.
Ưu tiên độ tuổi: 22-35.
Giới tính: Nam/nữ.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Xử dụng Execl và word thành thạo

Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Hỗ trợ điện thoại Các chế độ khác theo thỏa thuận.
Làm từ T2-T7 và nghỉ chủ nhật
Đóng BHXH theo quy định nhà nước, nghỉ mát, thưởng... theo cơ chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 1128C, Đại La, HBT, Hà Noioj

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

