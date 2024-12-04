Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 128C. Đại La, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch bán hàng
Thực hiện bán hàng;
Lắm bắt sản phẩm;
Rà soát những mã hàng còn bao nhiêu trong kho;
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt.
Thật thà, nhanh nhẹ.
Ưu tiên độ tuổi: 22-35.
Giới tính: Nam/nữ.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Xử dụng Execl và word thành thạo
Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Hỗ trợ điện thoại Các chế độ khác theo thỏa thuận.
Làm từ T2-T7 và nghỉ chủ nhật
Đóng BHXH theo quy định nhà nước, nghỉ mát, thưởng... theo cơ chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
