Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 128C. Đại La, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch bán hàng

Thực hiện bán hàng;

Lắm bắt sản phẩm;

Rà soát những mã hàng còn bao nhiêu trong kho;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt.

Thật thà, nhanh nhẹ.

Ưu tiên độ tuổi: 22-35.

Giới tính: Nam/nữ.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Xử dụng Execl và word thành thạo

Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Hỗ trợ điện thoại Các chế độ khác theo thỏa thuận.

Làm từ T2-T7 và nghỉ chủ nhật

Đóng BHXH theo quy định nhà nước, nghỉ mát, thưởng... theo cơ chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.