Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thứ 2 - Thứ 7 ( 07h30 - 12h00 & 13h00 - 16h30), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng trên các sàn TMĐT

Quản lý vận hành đơn hàng trên sàn TMĐT

Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt đơn hàng

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chốt đơn và tư vấn bán hàng online trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại thị trường Mỹ

Tiếng anh khá

Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa đồng, cởi mở, thân thiện.

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.