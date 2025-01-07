Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PERVASEL
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thứ 2

- Thứ 7 ( 07h30

- 12h00 & 13h00

- 16h30), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng trên các sàn TMĐT
Quản lý vận hành đơn hàng trên sàn TMĐT
Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt đơn hàng
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chốt đơn và tư vấn bán hàng online trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại thị trường Mỹ
Tiếng anh khá
Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa đồng, cởi mở, thân thiện.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PERVASEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hả Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

