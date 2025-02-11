Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH HUNUFA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng + Thưởng điểm bán hàng +Thưởng chỉ tiêu doanh số)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương

- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn bán hàng các sản phẩm như ly , cốc , dĩa , khay , đồ nhựa dùng 1 lần ....
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng
- Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 23-35
- Có khả năng bán hàng, nhanh nhẹn, khéo léo ăn nói
- Siêng năng, chịu khó
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GD 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

