Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 D7 Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nghiên cứ thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng

Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng doanh nghiệp (khách sạn, homestay, đại lý, spa...) và khách hàng tại showroom.

Tư vấn bán hàng & đàm phán hợp đồng

Phối hợp với các bộ phận xử lý đơn hàng, giao nhận, hậu mãi

Kiểm tra, rà soát nhu cầu của khách hàng tiếp cận thông qua các kênh social để gia tăng doanh số.

Báo cáo doanh số & đề xuất chiến lược

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác chiến lược

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, tự tin, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có kinh nghiệm bán hàng B2B và tại showroom cửa hàng thời trang, nội thất, cao cấp là lợi thế.

Chủ động trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, tinh thần phục vụ khách hàng cao.

Tiếng Anh giao tiếp

Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng bán hàng

Cơ hội để giao tiếp với người nước ngoài.

Được đào tạo bài bản về sales, chốt đơn, chăm sóc khách hàng.

Môi trường trẻ trung , năng động

Cơ hội thăng tiến.

