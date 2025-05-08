Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT
- Hồ Chí Minh: 7 D7 Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Nghiên cứ thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng
Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng doanh nghiệp (khách sạn, homestay, đại lý, spa...) và khách hàng tại showroom.
Tư vấn bán hàng & đàm phán hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận xử lý đơn hàng, giao nhận, hậu mãi
Kiểm tra, rà soát nhu cầu của khách hàng tiếp cận thông qua các kênh social để gia tăng doanh số.
Báo cáo doanh số & đề xuất chiến lược
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác chiến lược
Yêu Cầu Công Việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có kinh nghiệm bán hàng B2B và tại showroom cửa hàng thời trang, nội thất, cao cấp là lợi thế.
Chủ động trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, tinh thần phục vụ khách hàng cao.
Tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội để giao tiếp với người nước ngoài.
Được đào tạo bài bản về sales, chốt đơn, chăm sóc khách hàng.
Môi trường trẻ trung , năng động
Cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT
