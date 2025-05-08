Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 đường C22, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng. (Chỉ làm việc trong văn phòng)
Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng qua điện thoại, zalo...
Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm.
Lập báo giá và soạn thảo các hồ sơ, hợp đồng gửi khách hàng.
Hoàn thành tất cả các chứng từ, thu hồi công nợ theo tiến độ thanh toán hợp đồng.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành.
Có niềm đam mê với kinh doanh.
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi.
Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm tốt, sẵn sàng làm việc với áp lực công việc.
Sử dụng tốt thành thạo vi tính (phần mềm excel, word,...)
Khả năng làm việc độc lập, làm việc có kế hoạch và biết sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000đ- 12.000.000đ + THƯỞNG DOANH SỐ
- Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 đầy đủ
- Tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 Đường C22,Phường 12,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh.

