Tuyển Nhân viên kinh doanh Hyundai Consulting & Services Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngô Đức Kế, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Trao đổi, ký kết hợp đồng với khách hàng

Theo dõi và quản lý danh sách khách hàng, cập nhật thông tin thường xuyên.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp tiếng Hàn/tiếng Anh tốt (Do sếp và khách chủ yếu là người nước ngoài)

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng hóa chất.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có phương tiện đi lại.

Trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Hyundai Consulting & Services Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Tạo điều kiện phát triển các kỹ năng mềm

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyundai Consulting & Services Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.