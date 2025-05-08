Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

• Lên Hợp đồng, PO, quản lý, nhập và xuất kho sử dụng được phần mềm bán hàng.

• Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ và tìm kiếm phát triển khách hàng mới.

• Thực hiện yêu cầu báo giá hoặc cung cấp thông tin ngày giao hàng cho khách hàng, thực hiện các nhiệm vụ về CSKH, Marketing, thu hồi công nợ về cho công ty.

• Quản lý thông tin hồ sơ của khách hàng lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng để làm cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch bán hàng.

• Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

• Quản trị thông tin, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động phòng kinh doanh.

• Thực hiện các công khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Số năm kinh nghiệm: ít nhất 1 năm trong ngành IT/CNTT, Sales, công nghệ, linh kiện.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh như: Máy tính, máy in, mực in, linh kiện là một lợi thế

• Khả năng quản lý công việc tốt, chịu được áp lực

• Khả năng giao tiếp, sử dụng email và sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

• Tư duy tốt, năng động và thích tìm hiểu cái mới, kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng/cơ bản phù hợp với kinh nghiệm làm việc: 8.000.000 - 15.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Tổng Thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng, Trung bình từ 10 triệu trở lên

- Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động;

- Môi trường làm việc văn minh,trẻ trung, năng động, sáng tạo

- Được trang bị điều kiện làm việc tốt nhất, văn phòng khang trang rộng rãi.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm cũng như các ngày lễ Tết theo quy định;

- Đánh giá tăng lương: Định kỳ từ 1-2 lần/năm dựa trên thành tích , hiệu quả làm việc nhân viên

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin