Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Mộc Gia, 92 Yên Thế, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp (phân bón, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp,...)

- Xây dựng và phát triển thị trường, đảm bảo doanh số theo kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng và xử lý đơn hàng kịp thời.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ khách hàng.

- Lập báo cáo doanh số theo tuần, tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản)

- Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài.

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000-20.000.000 triệu/tháng (Bao gồm lương cứng+ hoa hồng+thưởng)

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm

- Thưởng các dịp Lễ, Tết,...

- Thưởng lương tháng 13

- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty ( tổ chức sinh nhật cho nhân viên, các ngày lễ, Teambuilding,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ lẫn nhau.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP RỒNG VÀNG

