Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu và cung cấp các giải pháp máy phát điện phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Chủ động phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mói.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để đề xuất giải pháp tối ưu.

• Lập báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Yêu Cầu Công Việc

•Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Mức lương: 8 - 30 triệu VNĐ/tháng (tùy theo năng lực) + hoa hồng kinh doanh,

• Được làm việc trong môi trường năng động, quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng.

• Chế độ đãi ngộ và thu nhập cao.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi làm việc chính thức.

• Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thời gian làm việc linh hoạt theo hiệu quả kinh doanh.

• Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

