Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 Ngô Bệ, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu và cung cấp các giải pháp máy phát điện phù hợp với nhu cầu khách hàng.
• Chủ động phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mói.
• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để đề xuất giải pháp tối ưu.
• Lập báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8 - 30 triệu VNĐ/tháng (tùy theo năng lực) + hoa hồng kinh doanh,
• Được làm việc trong môi trường năng động, quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng.
• Chế độ đãi ngộ và thu nhập cao.
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi làm việc chính thức.
• Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thời gian làm việc linh hoạt theo hiệu quả kinh doanh.
• Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Ngô Bệ, Phường 13. Quận Tân Bình. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

