Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà B13 khu đấu giá Vạn Phúc, đường Lê Văn Tám, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Tìm kiếm khách hàng, lên kế hoạch chào hàng, giới thiệu sản phẩm
- Lập kế hoạch chi tiết phát triển sản phẩm sang thị trường nước ngoài
-Sử dụng nguồn data khách hàng mà công ty cung cấp một cách hiệu quả
-Quản lý các hợp đồng xuất nhập khẩu, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng nước ngoài
- Làm thủ tục giấy tờ XNK

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp
-Biết về quy trình xuất nhập khẩu
- Ưu tiên ứng viên đã làm xuất khẩu ra thị trường quốc tế về các lĩnh vực điện tử, cơ khí cũng như các ngành hàng liên quan đến vận tải máy móc...
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC

Công Ty Cổ Phần ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Lô B13, Khu Đấu Giá Vạn Phúc, Phố Lê Văn Tám, P. Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

