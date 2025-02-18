Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN XUÂN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Team building, du lịch hàng năm. Hỗ trợ trà, cà phê, bánh ngọt hàng tuần., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch marketing của công ty (Không phải tự tìm kiếm khách hàng).

Gọi điện tư vấn và thuyết phục khách hàng đăng ký dịch vụ Marketing hoặc khóa học SEO, TikTok.

Chăm sóc khách hàng sau bán, hỗ trợ và tư vấn tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc khóa học.

Tham gia các sự kiện, hội thảo do công ty tổ chức để tư vấn và giới thiệu dịch vụ.

Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn ít nhất 6 tháng.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng qua điện thoại tốt.

Có tinh thần làm việc nhóm, chịu áp lực doanh số.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ marketing hoặc khóa học online.

Đam mê kiếm tiền và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN XUÂN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN XUÂN MEDIA

